«أنتم أبطالنا الحقيقين أطباء وتمريض» لافتات شكر للعاملين بعزل الدقهلية

«أنتم أبطالنا الحقيقين، أطباء وتمريض».. لافتات بحجم كبير انتشرت في شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية لتوجيه الشكر للأطقم الطبية في مستشفيات العزل على مواجهة فيروس كورونا المستجد، في لفتة طيبة لشكرهم على موقفهم الإنساني لمجابهة الفيروس تحمل عنوان «حملة دعم الأطقم الطبية».

وتعددت كلمات الشكر والثناء علي الأطقم الطبية المكتوبة علي اللافتات ومنها: « من أبناء مدينة المنصورة، حبينا نقول لكل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل ، وكل مستشفيات مصر، شكرا، قلوبنا ودعائنا معكم دائما».، و « من المنصورة بنقولكم شكرا أطباء وتمريض، في مستشفيات العزل»

وانتشرت اللافتات علي صفحات التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وسط ترحيب من المتابعين مؤكدين أنها لمسة طيبة في ظل ما يواجهه الأطباء والتمريض خلال المرحلة الراهنة خاصة بمستشفيات العزل، وعلق حساب باسم «باسل رفقي»: «المنصورة بتقول شكراً لتمريض وأطباء و موظفي أبطال مستشفي العزل».

وطالب حساب باسم «أية عبد الجواد» بتقدير حجم الأخطار التي تتعرض لها الأطقم الطبية وأسرهم وكتبت: «كل واحد منهم بيشتغل لوجه الله محتاج يتعامل باحترام بس ويتقدر حجم الريسك اللى بياخده كل يوم هو وأهله كل يوم، ويكونوا فى أول صفوف الناس المستحقة للدعم والمسحات واللقاح ده لو جه، زى ماكانوا فى أول صفوف المواجهة ورحمة الله على كل شهيد راح فى سبيل أداء واجبه.».

ودعا حساب باسم «وفاء البهائي» أن يبارك في جهود الأطقم الطبية: «شكرا كتير أوي أوي، مافيش أي كلام يوفيهم حقهم، ربنا يحفظهم و يحفظ عائلاتهم و يبارك فيهم»، أما حساب يحمل اسم «داليا زايد» فقد طالبت باللقاح للأطقم الطبية قائلة : « مش عايزين يفط احنا عايزين اللقاح وياريت حاجة محترمة وبسرعة».

وكانت نقابة أطباء الدقهلية رصدت وفاة 56 طبيبا خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بمستشفيات الدقهلية خلال عامي 2020/2021، وأعدت لذلك لوحة شرف تحمل صور وأسماء شهداء الجيش الأبيض من الأطباء، علاوة علي من توفوا بسبب الفيروس من التمريض ورجال الإسعاف خلال مواجهة الفيروس.