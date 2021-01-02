حزن بين الأطقم الطبية بالمنوفية بعد وفاة ممرض متأثرا بإصابته بكورونا

لقي هاني الأطرش، ممرض بمستشفى سرس الليان العام بمحافظة المنوفية، مصرعه اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد؛ إذ أصيب منذ عدة أيام، وتدهورت حالته الصحية نتيجة الإصابة التي لحقت به، وهو يؤدي دوره في خدمة المصابين بالفيروس.

وخيمت حالة من الحزن على الأطقم الطبية في مستشفى سرس الليان العام، بعد الإعلان عن وفاة «الأطرش»، الذي كان يتميز بحب أصدقائه في العمل، وخدمته للمواطنين، وعدم التأخر في أداء واجبه الوطني، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وفاة الممرض إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ إذ نقل إلى مستشفى الباجور للعزل الصحي، لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالته الصحية، لكنه لقي مصرعه.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، 18 مستشفى في محافظة المنوفية، للعزل الصحي، واستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، في إطار تعليمات وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، استعدادا مستشفيات العزل المخصصة بالمحافظة، لاستقبال جميع المصابين اللذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك المستشفيات تفرز وتحجز المصابين، وتصرف العلاج لهم .

ومستشفيات العزل الـ 18 في المنوفية، هم: «منوف العام، وبركة السبع المركزي، وقويسنا المركزي، وتلا المركزي، والشهداء المركزي، وزاوية الناعورة، وسرس الليان العام، والسادات المركزي، وحميات شبين الكوم، وحميات منوف، وصدر شبين الكوم، وصدر منوف، وحميات شنتا الحجر، وأشمون العام، وحميات أشمون، وشبين الكوم التعليمي، والهلال بشبين الكوم، وجراحات اليوم الواحد بأشمون».