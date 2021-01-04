«أطباء المنوفية» تناشد الشعب دعم الأطقم الطبية لمواجهة كورونا

أهابت نقابة الأطباء بمحافظة المنوفية، بالنيابة عن جميع أطباء مصرنا الحبيبة، بشعب مصر العظيم أن يظل على ثقته وأن يواصل دعمه المطلق لجميع الأطقم الطبية بشكل عام والأطباء بشكل خاص «جيش مصر الأبيض»، الذي أثبت منذ اليوم الأول كفاءته وإخلاصه في العمل على مواجهة وباء كورونا في ظل ظروف بالغة القسوة من مواجهة وباء أصاب العالم أجمع دون معرفة طبيعته وضرورة مواجهته دون توافر الاحتياجات اللازمة.

وأضافت نقابة الأطباء بالمنوفية، في بيان لها، اليوم، أن وفاة المصابين بالوباء سواء لخطورة بعض الحالات أو لعدم توافر أماكن بالرعاية المركزة أو بسبب نقص بعض ضروريات العلاج مثل الأكسجين هو شيء خارج عن إرادة الأطباء ولا يجوز اتهامهم بالتقصير فيه، في الوقت الذي يعلم الجميع أن الأطباء لم ولن يفقدوا الأمل في الله في شفاء مرضاهم حتى في أصعب الظروف و حتى اللحظات الأخيرة من اعمارهم أو اعمار مرضاهم و هذا ما عاهدوا الله و عاهدوكم عليه .

وتناشد نقابة الأطباء جميع المسؤلين وممثلي الشعب والنقابات المهنية الاخرى بضرورة استمرار التكاتف والوقوف معا لمواجهة هذا الوباء الخطير، داعين الله أن يرفعه عنا، أن يشفي مرضانا وأن ينعم على بلدنا العزيزة بالسلامة و الحفظ من كل سوء .

علي صعيد متصل، تستعرض "الوطن" مستشفيات العزل ال 18 في محافظة المنوفية، وهم، مستشفى منوف العام، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى تلا المركزي، ومستشفى الشهداء المركزي، ومستشفى زاوية الناعورة، ومستشفى سرس الليان العام، ومستشفى السادات المركزي .

بالإضافة إلي مستشفى حميات شبين الكوم، ومستشفي حميات منوف، ومستشفى صدر شبين الكوم، ومستشفى صدر منوف، ومستشفى حميات شنتا الحجر، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفي الهلال بشبين الكوم، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون .