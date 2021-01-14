فيديو وصور من داخل إحدى الشقق المفروشة لموظفي العاصمة الإدارية

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء، صورًا لإحدى الوحدات السكنية المجهزة في مدينة بدر لموظفي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي جرى تأثيثها كنموذج، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب يونس: «دي شقة من الشقق المجهزة بمدينة بدر للموظفين العاملين بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم تأثيثها كنموذج.. تحيا مصر».

وبدأت أعمال تنفيذ المشروع في نصف 2019، وفي غضون عام ونصف العام، نجح الجهاز في أن يحقق معدلات تنفيذ عالية، إذ أنه من المقرر أن يجري ربط المشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضًا عن طريق مشروع القطار المكهرب، إذ نُفذت محطة صممت خصيصا لكي تخدم الموقع وسكانه ونقلهم من مكان سكنهم إلى مكان عملهم والعكس.

وتستعد المدينة بمشروع سكني ضخم، يحتوي على 9024 وحدة سكنية، لكي يكون مقرًا سكنيًا لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أن العمل قائم على قدم وساق، لكي يجرى الانتهاء من تنفيذ الوحدات، والاستعداد بشكل كامل لاستقبال الموظفين في أي وقت، يحدد بحسب استلام الوظائف بالعاصمة الإدارية.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيجري الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية في نهاية مارس من هذا العام، لكي تستقبل موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية في المشروع 9024 وحدة.