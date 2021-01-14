«انتصار» تقتل نفسها بـ20 قرصا مهدئا هربا من مضايقات زوجها: هارتاح وأريحك

«تعبت من تصرفاتك، خلاص هريح نفسي وريحك، أنا شربت 20 برشامة من الشريط ده».. تلك الكلمات كانت آخر ما نطقت به ربة منزل في منتصف العقد الثالث من عمرها لزوجها قبل دقائق من فقدانها الوعي، ثم وفاتها داخل مستشفى المنصورة الدولي بعد دقائق من احتجازها في غرفة الرعاية المركزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن السيدة «انتصار.ف"، 24 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة منتحرة عن طريق تناولها لشريطين من الأقراص المهدئة، وبعد دقائق من دخولها في مشاجرة مع زوجها حول مصروف البيت وتأخر الزوج في شراء بعض احتياجاتها الشخصية.

انتصار: خلاص هموت نفسي وارتاح منك

وقالت مصادر قضائية، إن السيدة المنتحرة دخلت غرفتها في منزل الزوجية في قرية كفر بهيدة في محافظة الدقهلية، وأغلقت باب غرفتها ثم تناولت كمية كبيرة من الأدوية المهدئة، وقالت لزوجها بصوت عالٍ: «خلاص هموت نفسي عشان ترتاح»، وحاول زوجها فتح باب الغرفة فوجده مغلقًا فاضطر إلى كسره وأسرع إلى نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي وهي فاقدة للوعي، لكن محاولاته باءت بالفشل وتوفيت بعد دقائق من وصولها إلى المستشفى.

مصادر: لا شبهة جنائية

وأضافت المصادر أن الوفاة ليست فيها شبهة جنائية، وأن السيدة لم تمت جراء مشاجرتها مع زوجها، بل توفيت منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة.

وتحفظت النيابة على الشريطين الفارغين الخاصين بالأقراص التي تناولتها السيدة قبل موتها، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها، لبيان أسباب وفاتها وموافاة النيابة بنتائج ما توصل إليه تقرير الصفة التشريحية.

كما كلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت زوج المتوفية وشقيقها لسماع أقوالهما في الواقعة، وأكدا أن الوفاة سببها انتحار السيدة وليست ناتجة عن تعرضها للضرب وكشفت مناظرة جثمان المتوفية أنها خالية من أي إصابات.