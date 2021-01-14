سقوط عصابة سرقة المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء بقليوب

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المواد البترولية وتخزينها بمخزن بقليوب، وحمايته بالأسلحة غير المرخصة.

ياتي ذلك في إطار استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وأفراد التشكيلات العصابية، خاصة تلك التي تزاول نشاطاً فى مجال سرقة خطوط أنابيب ونقل المواد البترولية، وكذا حائزي الأسلحة النارية.

واعترف المتهمون أمام اللواء فخرالدين العربى، مدير أمن القليوبية، وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت المعلومات السرية قد وردت لضباط إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، بإشراف اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، ومفتشى قطاع الأمن العام، مفادها قيام 4 عاطلين لثلاثة منهم معلومات جنائية جميعهم «مُقيمون بدائرة مركز قليوب»، بتكوين تشكيل عصابى، وبتخطيط من المتهم الأول، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم، واختبائهم بمخزن خاص بالمتهم الأول وكائن بدائرة مركز قليوب.

تم استهداف المخزن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضباط البحث الجنائى بالقليوبية بإشراف العميد خالد محمدى، رئيس مباحث القليوبية، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة.