غلق كوبري سمنود الواصل بين الدقهلية والغربية 10 أيام للصيانة

تبدأ الهيئة العامة للطرق والكباري، غدا السبت، ولمدة 10 أيام، في إجراء أعمال الصيانة اللازمه لـ«كوبري سمنود الملاحي»، على نهر النيل فرع دمياط، الذي يربط بين «سمنود، ومنية سمنود» الرابط بين محافظة الدقهلية ومحافظة الغربية.

وأجرت الشركه المنفذة لأعمال الصيانة بالكوبري، غلقا كاملا ابتداء من صباح السبت 16 يناير الجاري، لمدة 10 أيام، تنتهي يوم الاثنين الموافق 25 يناير الجاري.

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وأخطرت الهيئة العامة للطرق والكباري كل من مديرية أمن الغربية، ومديرية أمن الدقهلية، وذلك للتنسيق بين إدارتي مرور الدقهلية والغربية، لوضع خطة بديلة للطرق المؤدية بين المحافظتين، وتعيين الخدمات المروريه اللازمه لحين الانتهاء من أعمال الصيانه المقررة، وأهابت بالمسافرين بأتخاذ الطرق البديلة.

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم إجراء غلق منطقة شارع العبور الواصل ما بين طريق المنصورة السريع ومنطقة عبدالسلام عارف بالاتجاهين، بدون تعطيل الحركة المرورية، لمدة ثلاثة شهور ابتداء من صباح يوم السبت 16 يناير 2021 لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى، وخطوط مياه الشرب بمنطقتى العبور وعبد السلام عارف.

وتتضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى ومياه الشرب، إحلال وتجديد خطى طرد صرف محطة رفع صرف صحى رقم 23 ومحطة صرف صحى شرق المنصورة، وسيتم العمل بالحارة اليمنى ابتداء من الطريق السريع بإتجاة دوران العبور، والفترة الزمنية المحددة لإتمام الاعمال 60 يوم ابتداء من بدأ أعمال التنفيذ المقررة.

كما سيتم خلال خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع كفاءة البنية التحتية أحلال وتحديد خط انحدار صرف صحى لسكان أبراج أحمد ماهر، وسيتم العمل بالحارة اليسرى ابتداء من دوران شارع احمد ماهر بأتجاة لوحة توزيع كهرباء العبور، والفترة الزمنية المحددة لأتمام الأعمال 90 يوم من بدأ الاعمال المقررة

وأكد رئيس حي غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقى بأن أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى التى تتم بنطاق حى غرب تهدف إلى إستيعاب الكثافة السكانية الكبيرة، وإنهاء مشاكل الصرف المتكررة.

ووجه رئيس حي غرب المنصورة القائمين على الأعمال بسرعة إتمام الأعمال وبوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.