وفاة ممرض بـ«شبين الكوم التعليمي» متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

نعت نقابة التمريض في محافظة المنوفية، أحمد جودة الممرض بمستشفى شبين الكوم التعليمي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تدهورت حالتة الصحية وخضع للعلاج في المستشفي ولكنه توفى متأثرًا بالإصابة.

وتقدمت وفاء الشاذلي نقيب التمريض بالمنوفية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، موضحة أن إجراءات المعاش الخاص بالفقيد ستتم في أسرع توقيت حفاظًا علي حقوقه وحقوق أبناءه.

علي صعيد متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل بمحافظة المنوفية، مضيفًا أن الذروة انتهت في المحافظة، وستنخفض الأعداد أكثر مع نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن الأطقم الطبية تقزم بدور رائع في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن 25% من المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات العزل خرجوا بعد شفائهم من فيروس كورونا خلال الثلاثة أيام الماضية، مؤكدًا أن العنايات المركزة تشهد اكتمال أعدادها في مستشفيات العزل نظرا لوصول المزيد من الحالات في وضع صحي صعب، ويتم التعامل مع الحالات الجديدة الخطيرة بوضعها في العناية المتوسطة وتلقي كامل الإهتمام الصحي من الأطباء.

وتابع، بأن الموجة الثانية للفيروس أقوى بكثير من الموجة الأولى ولكنها في طريقها للانتهاء في ظل حرص المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك 80 فريقًا طبيًا من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية يتابعون الحالات المصابة في العزل المنزلي، وتم توفير كامل الدعم لهم من أجهزة طبية وأدوات تعقيم، بجانب صرف الأدوية للمصابين .

ووجه المصدر، الشكر لكل الأطقم الطبية على التزامهم وتقديم أروع الأمثلة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.