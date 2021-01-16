حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في العبور 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من داخل فيلا بمنطقة جمعية أحمد عرابي في العبور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد تلقيه بلاغا من مالك فيلا بمنطقة جمعية أحمد عرابى، بسرقة بعض المشغولات الذهبية ليلا خلال عدم تواجده بالفيلا، واكتشافه السرقة في اليوم التالي.

أخطر اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحثي قاده العميد خالد المحمدي رئيس المباحث بالمديرية، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، أمكن تحديد المتهمين وتم ضبطهم على الفور وهم «محمد. ف» 20 عاما، عاطل مقيم بدائرة القسم، و«إسلام. و» 21 عاما، عاطل، مقيم في النهضة، وبمواجهتهم أقروا بالسرقة ليلا خلال عدم تواجد مالك الفيلا بها، وتم سرقة «3 خواتم ذهبية – 4 جنيهات ذهب – قراط ذهب، وساعات يد»، وتم ضبط المسروقات بإرشادهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضهم على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة بنها، في وقت سابق، بحبس 3 متهمين لاتهامهم بسرقة مجوهرات بـ300 ألف جنيه من شقة ربة منزل ببنها، حيث تبين أن المتهم ابن خفير العمارة، الذي استغل عدم تواجد مالكة الشقة وإقامتها مع نجلتها وقام باتمام جريمته، وسرق المجوهرات بمساعدة صديقه.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد سيد رصاص، مأمور قسم أول بنها ببلاغ من «ف ك ع» 74 سنة ربة منزل، ومقيمة شارع العقاد دائرة القسم، بأنها قامت بترك منزلها والتوجه للإقامة طرف نجلتها وعقب عودتها اكتشفت سرقة «سلسلة ذهبية بها دلاية– 2 غويشة ذهبية – 3 خاتم ذهب أحدهما به فص من الماس - جنيه ذهب - ساعة ذهب من داخل الشقة».

انتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية وبالفحص وإجراء المعاينة، تبين أن الشقة بالطابق الخامس، ووجود آثار كسر بشراعة باب الشقة وكسر باب غرفة النوم، وبعثرة محتوياتها، وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «ع ج م» 23 سنة عاطل ومقيم الشموت دائرة مركز بنها، وصديقه «ط ا ط» 20 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول استغلاله لطبيعة عمل والده كحارس للعقار، وعلمه بتردد المبلغة من وقت لآخر للإقامة طرف نجلتها لعدة أيام، فتراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على محتويات الشقة، وفي سبيل ذلك وعقب مغادرة المبلغة، استعان بالثاني لتنفيذ مخططه نظير اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من بيع المسروقات، وقاما بكسر شراعة الباب وباب غرفة النوم والاستيلاء على المسروقات وفرا هاربين.

وقاما بالتصرف في المشغولات الذهبية التي تم سرقتها لـ«م ا م» 32 سنة عامل بمطعم ومقيم الشموت دائرة مركز بنها للتصرف فيها، وباستهداف الأخير تم ضبطه، وتم ضبط المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.