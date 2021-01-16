«روتاري فاروس» يتبرع بمستلزمات طبية لـ«عزل كوم الشقافة» بـ23 ألف جنيه

واصل نادي روتاري إسكندرية «فاروس» جهوده المجتمعية المستمرة في دعم القطاع الطبي، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأحدث تلك الجهود، حين قاموا اليوم السبت، بإهداء صدر كوم الشقافة، المخصص للعزل الطبي، مجموعة من مستلزمات الحماية الشخصية للأطباء والتمريض وكذلك مستلزمات العناية المركزة لمصابي كورونا.

وتمثلت التبرعات في 200 ماسك أوكسجين، 24 برطمان شفط، 100 جهاز تنفس، 500 سرنجة أنسولين، 500 سرنجة تومي، 5 فلوميتر أكسجين، بقيمة مالية بلغت 23 ألف جنيه، في إطار مساهمة المجتمع المدني في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغني.

وأعلن المهندس هادر ميتو، رئيس لجنة المشروعات بنادي روتاري فاروس، في بيان له، اليوم السبت، عن تقدمهم بتلك التبرعات للمستشفى التي تسلمها الدكتور صبحي رجب مدير عام المستشفى والدكتورة شيماء محمد، وكيل المستشفى، تفعيلا لقرارات اجتماع مجلس الإدارة الأخير بدعم مستشفيات العزل، يتبعه تسليمات أخرى للمستشفيات الحكومية حسب الاحتياجات.

يذكر أن الإسكندرية، تضم 13 مستشفى، تم تخصيصها من مديرية الشؤون الصحية، نهاية ديسمبر الماضي، للتعامل مع حالات كورونا في الإسكندرية، وتمثلت في مستشفيات «العامرية، أبو قير العام، صدر المعمورة، الجمهورية العام، كوم الشقافة، الحميات، برج العرب، كرموز (العمال)، أبو قير التخصصي (طوسون)، وجمال عبد الناصر للتأمين الصحي، ورأس التين العام، وجمال حمادة المركزي».

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة المصرية، احتلال محافظة الإسكندرية المركز الثاني، من حيث عدد الإصابات على مستوى الجمهورية، فيما يحتل حي المنتزة في شرق المحافظة المرتبة الأولى، من حيث أعداد الإصابة، وهو ما يعكس مدى الأزمة الكبرى التي يعيشها أبناء المحافظة الساحلية، ويوضح مدى الاحتياجات لمساعدات المجتمع المدني.