حملات مفاجئة بقيادة محافظ القاهرة بأحياء روض الفرج ومدينة نصر

قاد محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، عدة حملات مفاجئة على عدد من الأحياء، قبل قليل، بهدف إعادة الانضباط في الشوارع والميادين العامة، وتحقيق السيولة المرورية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، شملت أحياء روض الفرج وشرق مدينة نصر.

وتفقد المحافظ شارع «سيدى فرج»، بدائرة حي روض الفرج، وقام باستدعاء أجهزة الحي والمرافق، لرفع المخالفات التي يجري ضبطها، وأسفرت الحملة عن إزالة الحواجز الحديدية، ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة والانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع، وغلق عدد من المقاهي المخالفة، وتم تحرير عدد من المحاضر للمواطنين، لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل العام.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة، لإعادة الوجه الحضاري إليها، مؤكداً على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم في الشارع، والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها، وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وشدد المحافظ على رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور، موجهاً إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.

كما قاد محافظ القاهرة حملة مفاجئة على حي شرق مدينة نصر، وقام بغلق عدد من السناتر التعليمية، التي تعمل بالمخالفة لقرارات الغلق التي أصدرها مجلس الوزراء، حيث تم صرف الطلاب، وتشميع المكان، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية، وتقديمها الشيشة بالمخالفة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع المكان.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة حملات المتابعة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.