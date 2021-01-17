محمد عادل: تخوفت من «الوصية».. وأخطط لـ«سيرة سيد درويش»

قال الفنان محمد عادل، إنّه يدين بالفضل للمخرج هاني خليفة، لظهوره في بداية حياته الفنية، وأنّه كان محظوظ باختياره له في مسلسل «الجامعة»، فضلا عن أنّ المخرج عمرو سلامة من أصحاب الفضل عليه أيضا في بداية مشواره، حيث رشحه لفيلم «أسماء»، وبرنامج «خطوات الشيطان»، موضحا أنّ البرنامج كان خطوة مهمة في مشواره ومعرفة الجمهور به.

عمرو سلامة رشحني لـ«لا مؤاخذة»

وأضاف «عادل» خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أنّ دوره في فيلم «لا مؤاخذة» من الخطوات المهمة في مسيرته الفنية، إذ كان أول عمل سينمائي يقدمه في مسيرته، وكان أيضا المخرج عمرو سلامة هو من رشحه للعمل، وقدمه بشكل جيد، مؤكدا أنّ الفيلم سيعيش مع الجمهور لأنه كان خارج الصندوق وفكرته مختلفة، لأنه خاطب الطفل.

لا نملك من يقدم برامج هادفة للأطفال

ولفت «عادل» إلى أنّنا لا نملك من يقدم برامج هادفة للطفل، موضحا أنّ نجاح أفلام ياسمين عبدالعزيز الموجهة للطفل، كان بسبب نجاحها في جذب الطفل إليها، وتقديم مادة ترفهية جادة، متابعا أنّنا في أشد الحاجة إلى قناة فضائية تهتم بوعي الطفل وتنمي مهاراته.

المسرح أكثر الألوان الفنية مصداقية

وأوضح محمد عادل، أنّه يحب المسرح عن الألوان الفنية الأخرى، لأنه الأصدق، مشيرا إلى أنّه يجد نفسه عندما يمثل على خشبة المسرح، وأنّ الممثل دون مسرح ليس ممثلا.

وأتمّ عادل، أنّه كان متخوفا في بداية الأمر من تقديم عرض «الوصية»، لكن إخراج خالد جلال للعرض شجّعه على قبوله، كما أنّه بكى عندما قرأ النص وأعجب به، مشيرا إلى أنّه يتمنى تقديم مسلسل تليفزيوني عن سيرة سيد درويش، بعد نجاح عرضه المسرحي، وهو ما يعمل عليه الآن.