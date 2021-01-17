شروط الحصول على رخصة «سايس».. الرسوم لا تتجاوز 2000 جنيه

أكد قانون تنظيم انتظام المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020، أنه للحصول على طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظام المركبات «سايس» في الشارع، يجب تقديم طلب إلى اللجنة المختصة، يتضمن الاشتراطات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومى أو صورة جواز السفر الساري.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص.

- أو شهادة محو أمية من هيئة تعليم الكبار.

- تقديم الموقف من الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

- صورة رخصة قيادة السيارة.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي مخدرات.

وأشار قانون تنظيم المركبات بالشوارع، إلى مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

وأوضح القانون، أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، كما تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار إلى أن الرخصة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة

يهدف قانون «السايس» إلى توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية «ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات»، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، ما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن القانون يعمل على ضبط الشارع وتنظيم عملية السير والحد من أى فوضى والقضاء على السلبيات التى عانى منها المواطنين طوال السنوات الماضية، والتأكيد على هيبة الدولة وإنفاذ القانون على المخالفين.