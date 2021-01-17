حبس عصابة سرقة المواد البترولية بقليوب

قررت نيابة مركز قليوب، حبس تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين، بتهمة سرقة خطوط أنابيب البترول والاستيلاء على الوقود لبيعه فى السوق السوداء، وحيازتهم لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

كما قررت النيابة التحفظ على الأسلحة الذخائر المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي، وعمل فيش جنائي للمتهمين المضبوطين، لبيان اتهامهم بقضايا أخرى من عدمه.

واعترف المتهمون تفصيليًا بإرتكاب الواقعة، حيث أكدوا أنهم كانوا يقومون بتركيب «كلبس» على خط أنابيب «مسطرد - طنطا»، والمار بقطعة أرض زراعية بدائرة مركز قليوب، واستولوا منه على 7 ملايين طن من السولار وبيعها في السوق السوداء.

وذكروا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات البيع، وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كانت معلومات وردت للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، تفيد بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب الخاصة بنقلها، فضلًا عن حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، وأفادت المعلومات باختبائهم بمخزن خاص بأحد المتهمين بدائرة مركز قليوب.

وبعرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وتم التنسيق مع مصلحة الأمن، وتم استهداف المخزن، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 بنادق آلية، وعدد من الخزن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة ورشاش وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وسلاح أبيض وسيارة، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، انتشلت جثة شخص عثر عليها بعض الأهالي طافية بأحد المصارف المائية بدائرة مركز طوخ.

وانتقلت قوات الإنقاذ لمكان الواقعة بقرية شبرا هارس بدائرة القسم، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طوخ المركزي.

وأفاد بعض شهود العيان والأهالي بأنهم لم يتعرفوا على هوية صاحب الجثة، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة لكشف هوية المتوفى للوقوف على ملابساتها، وحُرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.