«السياحة»: 50% قيمة تخفيض أسعار الطيران بمبادرة «شتي في مصر»

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن الدولة قدمت دعمًا في إطار مبادرة «شتى في مصر» لتخفيض أسعار الطيران لمحافظات مصر الساحلية والسياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وذلك بنسب تصل إلى 50% من إجمالي الأسعار العادية، بالإضافة إلى تقديم غرفة المنشآت الفندقية عدد من الفنادق المشاركة في المبادرة بتخفيضات غير مسبوقة، إذ وصل سعر الإقامة في الفنادق 3 نجوم إلى 300 جنيه للفرد شامل للفرد والوجبات والخدمة والضريبة، و750 جنيها للفنادق 5 نجوم.

وأضافت شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم مقدمة برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر شاشة «cbc»: «المبادرة ستشهد أيضًا تخفيضات على زيارة المناطق السياحية والأثرية بخصومات تصل إلى 50% من قيمة أسعار تذاكر دخول المعابد والمتاحف والمناطق السياحية والأثرية».

وتابعت: «حرصنا على أن تكون الفنادق المشتركة في المبادرة حاصلة على شهادة السلامة الصحية وتطبق الإجراءات الاحترازية لكي تحقق المبادرة المرجو منها».

وفي وقت سابق، قامت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، بإرسال خطاب إلى غرفة المنشآت الفندقية، قبل انطلاق المبادرة بيوم، تطلب منها أن تحدد الآلية المقترحة للتعاون بين الفنادق والشركات، المتضمنة حصول شركات السياحة على أسعار تفضيلية تميزها عن المواطن الذي سيقوم بالحجز بشكل مباشر من الفنادق المشاركة بالمبادرة.

وصرح عاطف بكر عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ"الوطن"، بأن عدم قيام وزارة السياحة والآثار بإدراج شركات السياحة في المشاركين بتنظيم هذه المبادرة وأنها اكتفت بغرفة الفنادق بمثابة إطلاق «رصاصة الرحمة» على الشركات السياحية، إذ أنها تحملت خسائر مادية فادحة منذ بداية جائحة كورونا إلى الآن.