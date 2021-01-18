طقس اليوم شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار على عدة محافظات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وقناة on، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الاثتين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري.

نشاط الرياح المثيرة للأتربة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الرياح ستكون نشطة ومثيرة للرمال والأتربة، والطقس سيكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح ستكون معتدلة.

الطقس ليلا شديد البرودة

وبالنسبة للصعيد، فالطقس في شمال الصعيد سيكون معتدل ومائل للدفء على جنوب الصعيد، والأجواء ستكون شديدة البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأمطار

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنّ الأمطار ستسقط بشكل خفيف إلى متوسط على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة.

بيان درجات الحرارة في بعض المحافظات

القاهرة العظمى 18 والصغرى 10.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 16 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 10

دمياط العظمى 18 والصغرى 10

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10

السويس العظمى 19 والصغرى 11

العريش العظمى 18 والصغرى 10

طابا العظمى 18 والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 13 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 13

الغردقة العظمى 21 والصغرى 11

الفيوم العظمى 18 والصغرى 9

بني سويف العظمى 18 الصغرى 8

المنيا العظمى 18 والصغرى 7

أسيوط العظمى 19 والصغرى 8.

سوهاج العظمى 19 والصغرى 9.

قنا العظمى 19 والصغرى 9.

الأقصر العظمى 20 والصغرى 8.

أسوان العظمى 20 والصغرى 10.

الوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 5.

شلاتين العظمى 26 والصغرى 16.

حلايب العظمى 23 والصغرى 18.

سيوة العظمى 17 والصغرى 6.