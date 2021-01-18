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محمود مسلم

السجن عامين لوريث «سامسونج» الكورية بتهمة الفساد

كتب:

وكالات
11:24 ص | الإثنين 18 يناير 2021
جاي واي لي

جاي واي لي

حكمت محكمة كورية جنوبية، اليوم، على «جاي واي لي» وريث مجموعة «سامسونج»، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الفساد.

وأدين «لي» والذي يبلغ من العمر«52 عاما»، برشوة أحد مساعدي الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة «بارك كون هي»، وسجن لمدة 5 سنوات في عام 2017.

وفي ذلك الوقت، نفى «لي»، ارتكاب أي مخالفات، وتم تخفيف العقوبة ووقفها عند الاستئناف، فيما إطلاق سراحه بعد أن أمضى عاما في السجن.

وأعادت المحكمة العليا، اليوم، القضية إلى محكمة «سول العليا»، ووجدت المحكمة أن «لي» مذنبا بالرشوة والاختلاس وإخفاء عائدات إجرامية تبلغ قيمتها حوالي 7.8 مليون دولار.

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