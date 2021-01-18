أمطار على الوجه البحري قد تصل للقاهرة.. الري توضح خريطة سقوطها غدا

قال مركز التنبؤ بالطقس، التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وأجزاء من محافظات الوجه البحري، وقد تصل الى القاهرة بعد غد الأربعاء.

وطالب المركز، بتوخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تنتج عن سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على السواحل الشمالية، مؤكدا سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري، وقد تصل الى القاهرة غدا الثلاثاء.

ووجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، رؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة على ضرورة متابعة حالة الترع والمصارف، وموقف محطات الرفع المقامة عليها ومدى جاهزيتها، لاستقبال الأمطار خلال فصل الشتاء.

وشدد عبدالعاطي، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات الواقعة عليها، والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات في المصارف.

كما أكد الوزير، على ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

كما شدد الدكتور عبدالعاطي، على الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كل المصارف، وتحرير محاضر المخالفات، وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كل التعديات في مهدها.

وأكد الوزير، أن كل المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية، دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة، لضمان جاهزية جميع المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أى مواقف طارئة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات على المصارف العمومية، ومن بينها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 14.2 مليار جنيه، لمعالجة حوالي 1.7 مليار متر مكعب في العام، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة، الذى تم تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بحوالى 4.255 مليار جنيه، لمعالجة 300 مليون متر مكعب في العام من مياه الصرف الزراعي، لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.