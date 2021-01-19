بعد إصابة طفل.. دعم قرية «سمهود» في قنا بأعمدة إنارة

أعلنت الوحدة المحلية بمركز أبوتشت، دعم قرية سمهود بـ 15 عامود إنارة جديد، بعد حصر الأعمدة الآيلة للسقوط نتيجة تأكلها بسبب الصدأ، على خلفية سقوط عامود على طفل.

وأضاف بيان الوحدة المحلية لمجلس مدينة أبوتشت، اليوم، أن الوحدة المحلية تعاونت مع شركة كهرباء قنا، بعد شكاوي الأهالي من تهالك أعمدة الإنارة، وقررت اللجنة وجود 15 عامود آيل للسقوط في أي وقت لتآكل قاعدته، ويجب تغييرها بشكل عاجل وسريع.

وتابع إن مركز أبوتشت ضمن 5 مراكز في المحافظة ضمن برنامج رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وجاري إعداد كافة احتياجاتها من الخدمات، ومنها قطاع الكهرباء وحصر الأعمدة المتهالكة.

كان أصيب طفل يبلغ من العمر 11عاما، أصيب في سقوط عامود إنارة بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وجرى نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وأفاد مصدر مسئول بمستشفى أبوتشت المركزي، بأن الطفل يدعى «كريم كرم محمد»، 11 عاما، مصاب بكسر في الجمجمة، مع نزيف حاد في المخ، مؤكدا أن الطفل دخل المستشفى في غيبوبة تامة، وتم إجراء الإسعافات الأولية له، حتى استقرت حالته حاليا، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.