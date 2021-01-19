أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الثلاثاء 19-1-2021 في مصر

اللحوم البيضاء هي اختيار لربات المنازل باعتبارها بديلا أفضل من اللحوم الحمراء في السعر والهضم والفوائد الغذائية، لذلك تحرص على معرفة أسعار الفراخ والكتاكيت في السوق المحلي.

ويتوقف تحديد أسعار الدواجن والكتاكيت يوميا بناءً على معدل الطلب والحجز المسبق، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة أسعار الفراخ والكتاكيت في السوق المحلية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ووفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة الدكتور عبدالعزيز السيد لجريدة «الوطن»، قال إنّ أسعار الدواجن شهدت استقرارًا خلال الأسبوع الحالي، إذ وصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء إلى 22 جنيهًا للكيلو من المزرعة، وتصل للمستهلك بما يتراوح بين 24 – 26 جنيهًا حسب المنطقة وتكاليف النقل التي يتحملها التاجر، فيما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 34 جنيهًا ونصف الجنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 40 جنيهًا.

وأشار إلى أنّ سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 و25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيها، ويباع للمستهلك بـ32 جنيها.

متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في الشركات

وجاء متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في عدد من الشركات والتي يتم عرضها في السوق كالآتي:

شركة الوطنية

وجاء أعلى سعر للكتاكيت البيضاء من الشركة الوطنية، حيث وصل السعر لـ6.75 جنيه.

شركة العناني

وسجل متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة العناني نحو 6 جنيهات.

شركة مصر العربية

وجاءت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة مصر العربية 6.5 جنيه.

شركة تاسكو ايجيبت

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة تاسكو ايجيبت نحو 6 جنيهات.

شركة نيوهوب ايجيبت للدواجن

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 6 جنيهات.

شركة الوادي

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الوادي نحو 4.75 جنيه.

شركة الإسكندرية للدواجن

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة الإسكندرية للدواجن إلى 4.5 جنيه.

شركة رواد النيل

وسجلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة رواد النيل، 3.75 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن

ووصلت أسعار الكتاكيت البيضاء في شركة القاهرة للدواجن 3.5 جنيه

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إنّ سعر الكتاكيت البيضاء استقر خلال الأسبوع الحالي، لكن بعض الشركات خفضت الأسعار بمعدل من 0.75 إلى 1 جنيه، وذلك لتشجيع حركة البيع والشراء، مضيفًا أنّ سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 3.5 و6.75 جنيه، بينما البلدي بين 4 إلى 6 جنيهات، الكتكوت الساسو بين 2.75 إلى 3 جنيهات.