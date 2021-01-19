طبيب يكشف عن علامات تظهر على الجلد قد تعتبر مؤشرا على الإصابة بكورونا

حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، من علامات معنية وأعراض إذا شعر بها المواطنون، أو لاحظوها على أجسادهم، فينبغي عليهم الخضوع سريعا إلى تحليل كورونا، لمعرفة السبب وراء ظهور هذه العلامات، موضحا في الوقت ذاته أن وجود تلك العلامات لا يعني تأكيد الإصابة بـ«كوفيد 19»، ولكن يجب أن يخضع لتحليل «كورونا».

مشيرا إلى أن أول هذه الأعراض هو البرد، بالأخص إذا استمر مع الإنسان لفترة طويلة، بالإضافة إلى إحمرار أطراف أصابع القدم واليد، فهو عرض لابد أن يتبعه تحليل «كورونا»، وتحليل «دي دايمر»، لأن ذلك العرض يشير إلى أن جسم هذا الإنسان معرض للإصابة بـ«الجلطة».

أعراض جلدية تمثل دلالات للإصابة بكورونا

وأضاف «فرج»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، ومن تقديم الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، أن هناك أعراضا جلدية أيضا، يجب أن نتنبه لها، لأن حدوثها يعني احتمالية الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن من بين تلك الأعراض «بوطش الإرتكاريا»، فإذا لاحظ الشخص انتشارها بجسده، بالأخص إذا لم يكن قد لاحظها بجسده من قبل طوال حياته، فعليه أن يخضع لتحليل كورونا سريعا، لأن في ذلك دلالة لإصابته.

الاكتشاف المبكر للإصابة يُسهل من عملية العلاج

وأشار أستاذ الجلدية إلى أن كل الأطباء المتخصصين يؤكدون حتى الآن، أن اكتشاف المريض لإصابته بكورونا مبكرا، يساعد ذلك في شفائه بنسبة كبيرة، ولا يتمكن هذا الفيروس من جسم الإنسان أو يتكاثر، بالشكل الذي يسبب تدهورا للحالة أو دخولها لمرحلة حرجة.

دواء للجرب يقي من الكورونا

وأوضح أن هناك دواء شهيرا يستخدمه أطباء الجلدية، لمعالجة السيلان والجرب، وهو يُستخدم الآن كدواء وقائي لمنع الإصابة من كورونا، حتى إن الأطقم الطبية التي تتعامل بشكل مباشر مع مصابي كورونا، يستخدمونه، حيث يتناولون 4 أقراص من دواء «أيفرزين»، قبل التعامل مباشرة مع المصابين، وبعدها بأسبوع كامل 4 أقراص آخرى، مؤكدا أن هذا الدواء أفاد أناسا كثيرة، لدرجة أن وزارة الصحة ضمته إلى بروتوكول العلاج المحدد لكورونا.