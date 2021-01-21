إحالة العاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب «التزويغ»

قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، الدكتور محمود الصبروط، اليوم الخميس، بإحالة العاملين في 3 مركز شباب للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب «تزويغهم» في أوقات العمل الرسمية، وذلك بناءً على تقرير لجنة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب، برئاسة محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام، من العاملين بالإدارة، والتي شملت عدداً من مراكز شباب إدارتي شبين القناطر والخانكة.

ففي إدارة شباب شبين القناطر، تم متابعة مركز شباب «كفر شبين، وزاوية الشيخ سند، وكفر الشوبك، والمريج، وكفر طحا»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها، وسط التزام كامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، أما مركز شباب «الحصافة»، فقد تبين غياب بعض العاملين به، كما فوجئت اللجنة بإغلاق مركز شباب «كفر الدير» في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب الخانكة، تم متابعة مركز شباب «الخانكة وأبو زعبل وكفر عبيان»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بينما أثبتت اللجنة إغلاق مركز شباب «عرب الأربعين» في أوقات العمل الرسمية.

كما قامت اللجنة بمتابعة الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة بمركز شباب مدينه الخانكة، وسجلت اللجنة كافه التوصيات والملاحظات بسجلات المتابعة الخاصة بالمراكز، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

من ناحية أخرى، أقيمت اليوم فاعليات نهائي دوري اللجنة الرياضية للعاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور ومشاركة الدكتور محمود الصبروط، ووليد الفرماوي، وكيل المديرية للرياضة، ومحمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للشباب، ومحمود شعبان، معاون المدير العام لشئون الرياضة، وأيمن سعيد، مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد يحيى، مدير إدارة شباب بنها، وشاكر محمد، مدير إدارة الشباب بشبين القناطر.

انتهت المباريات بفوز فريق إدارة شباب شبين القناطر، وحصوله على كأس الدوري الذي تنظمه اللجنة الرياضية، وقام وكيل وزارة الشباب والرياضة بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وجوائز للمشاركين في مجالات التسابق، والتي شملت كرة القدم وتنس الطاولة، مؤكداً أهمية المشاركة في الفعاليات الرياضية، التي من شأنها تقريب العاملين، وتحقق روح التعاون في المجالات المختلفة، تأكيداً على اهمية روح الأسرة للعاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية.