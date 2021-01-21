صحة القليوبية: لا نقص في الأكسجين.. وتسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، أنه لا يوجد أي نقص بالأكسجين بالمستشفيات بالمحافظة، مشيرة إلى أن جميع الفحوصات الخاصة بمرضى كورونا مجانية.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها وكيلة المديرية بمستشفى حميات طوخ، ومستشفى ناصر، ومستشفى أبوالمنجا، وذلك لمتابعة تواجد الطاقم الطبي، وتوافر المستلزمات والأكسجين، وفحص ملفات المرضى، وتطبيق البروتوكول الخاص بعلاج مرضى كورونا.

فيما سجلت محافظة القليوبية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

سجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ12 حالة، بينما سجلت مدينة العبور وغرب شبرا الخيمة وقليوب وقها «صفر إصابات»، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 22157 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 891 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 764 حالة، وبنها 3793 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1242 حالة وغرب شبرا الخيمة 1301 حالة، وشبين القناطر 841 حالة، وطوخ 1548 وقليوب 812 حالة، ومدينة قها 73 حالة، وكفر شكر 716 حالات إصابة».

في وقت سابق كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل حالتَى وفاة بمضاعفات الإصابة بكورونا بمستشفى بنها التعليمي لشخصين 67 عامًا من كفر شكر، و49 عامًا من شبين القناطر، في الوقت الذي لم يسجل فيه مستشفى عزل قها حالة وفاة اليوم بينما سجل 4 حالات تعافٍ واستقبل 3 حالات إصابة جديدة.

بينما لم تسجل مستشفيات شبين القناطر المركزى وقليوب والقناطر الخيرية وطوخ وبنها للتأمين الصحي وناصر العام وأبوالمنجا المركزي والخانكة، أي حالات وفيات كورونا حتى أمس.

فيما أوضح الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها أن ما تردد عن نقص أدوية فيروس كورونا وشراء المواطنين لها من خارج المستشفى هو محض شائعات وإفتراء، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.