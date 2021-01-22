طريقة الشراء بالمحفظة الإلكترونية في 4 خطوات فقط

المحفظة الإلكترونية تعد إحدى وسائل الدفع الآمنة حاليا في زمن كورونا والتي يمكن من خلالها السحب والإيداع وسداد فواتير وتحويل أموال وعمل المشتريات، الا أن البعض لا يعلم كيفية الشراء من خلالها، لذا تستعرض «الوطن» في التقرير طريقة الشراء من خلال المحفظة الإلكترونية.

ازاي تشتري من المحفظة الإلكترونية

أولا: قم باختيار تبويب مشتريات من الصفحة الرئيسية.

ثانيا: قم بالضغط على مسح رمز الاستجابة السريع الخاص بالتاجر أو قم بإدخال رقم المحفظة الخاصة به.

ثالثا: قم بإدخال مبلغ الشراء المطلوب.

رابعا: سوف تظهر لك بيانات المعاملة والمصاريف الخاصة بها لتقوم بتأكيدها فقط كخطوة أخيرة في عملية الشراء.

الطريق الأسهل لتسوية المعاملات النقدية

ووفقا لمسح قام به «الوطن» للحدود المختلفة التى يضعها كل بنك لاستخدام المحفظة الإلكترونية، حيث يبدأ الحد الأقصى لرصيد المحافظ من 3000 جنيه ليصل إلى 20 ألف جنيه فى بعض البنوك، بينما تشترط حدوداً قصوى للسحب اليومى من المحفظة تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه فى بعض البنوك.

أما عن حدود السحب الشهرية فتتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، وذلك بواقع 3 عمليات كحد أقصى فى بعض المصارف وتصل إلى 20 عملية فى اليوم الواحد لمصارف أخرى.

وتمنح بعض المحافظ لمستخدميها مزايا خاصة مثل محفظة بنك مصر BM Wallet التى يمكن من خلالها استقبال الحوالات الخارجية وإضافة رصيدها للمحفظة بالعملة المحلية وفقاً لقواعد البنك المركزى.

وتتيح بنوك التجارى الدولى والأهلى الكويتى وSAIB خدمة إصدار بطاقة افتراضية للتسوق عبر الإنترنت لمدة 24 ساعة فقط وبقيمة محددة من خلال رصيد المحفظة.

كما وتُتيح البنوك المقدمة للخدمة فتح حساب المحفظة دون رسوم للتسجيل، كما توفر عدة وسائل لتغذيتها بالأموال إما عن طريق الفروع أو ماكينات الصراف الآلى ومنافذ فورى أو عبر ربطها ببطاقات الدفع لعملاء البنك مصدر المحفظة.

المطلوب لاستخراج المحفظة الإلكترونية

ويحتاج المواطن فقط لاستخراج المحفظة إلكترونية رقم هاتف محمول مسجل لدى أي شبكة ورقم قومي ساري، ويمكن للفرد الواحد امتلاك 3 محافظ إلكترونية كحد أقصى على نفس رقم البطاقة القومي ولكن بأرقام هاتف محمول مختلفة.

يذكر أن قرابة 20 بنكا يقدم تطبيق المحفظة الإلكترونية، إلى جانب شركات الاتصالات، كما تتيح بعض البنوك إمكانية الاشتراك للأفراد (عملاء - غير العملاء) ودون الحاجة لفتح حساب بالبنك.