السودان يدعو إثيوبيا لعدم الملء الثاني للسد دون اتفاق

أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، حاجة السودان إلى اتفاق واضح يضمن له الحصول على المعلومات الخاصة بالتشغيل وملء السد الإثيوبي في المراحل المتبقية له.

وقال قمر الدين، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية البريطاني، الذي كان يزور السودان، إن إثيوبيا بدأت المرحلة الأولى من الملء بشكل أحادي العام الماضي، ونأمل ألا يحدث الملء الثاني للسد، حتى نصل إلى اتفاق واضح وملزم.

وكشف قمر الدين، في المؤتمر الصحفي الذي بثته وكالة الأنباء السودانة، سونا، عن أن محادثاته مع نظيره البريطاني، تطرقت إلى مسألة الحدود مع إثيوبيا، لافتا إلى أنه أوضح للجانب البريطاني أن السودانين نشروا قواتهم في الأراضي التي تعتبر بالكامل ضمن الأراضي السودانية، وذلك بموجب الاتفاقية التي تم إبرامها عام 1902 بين أثيوبيا التي كانت دولة مستقلة آنذاك، والسودان التي كانت واقعة تحت الاحتلال البريطاني، حيث كانت بريطانيا تفاوض باسم حكومة السودان في هذا الاتفاقية.

وأكد الوزير السوداني أن السودان حريص على حل مشاكله مع جيرانه بشكل سلمي، قائلا: نحن نعمل من خلال الدبلوماسية والمفاوضات في الموضوعات بينا وبين إثيوبيا، وهذا سيشمل السد بالطبع، ونود أن نؤكد أننا أكثر حرصا ومهتمين بحل مشاكلنا مع جيراننا بشكل سلمي، ولا يوجد حديث هنا عن أي حرب، كما سمعنا في تقارير إعلامية، فالسودان وأثيوبيا أخوات وجيران، وسنحل مشاكلنا بسهولة وبشكل سلس بالوسائل الدبلوماسية، حسب قوله.

وسبق وحذر السودان أثيوبيا من الاقدام على الملء الثاني للسد دون اتفاق، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق أولا.