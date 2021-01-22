موعد مباراة مصر وبيلاروسيا في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، اليوم الجمعة 22 يناير الجاري، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية بالدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد، إذ انطلقت بطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27، يوم 13 يناير، وتستمر حتى 31 يناير الحالي، وتستضيف مصر هذه النسخة الاستثنائية من البطولة، بمشاركة 32 منتخبًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا البيضاء

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر وبيلاروسيا، على قنوات أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، وقناة تايم سبورتس البث الأرضي.

موعد مباراة مصر وروسيا البيضاء

تنطلق مباراة مصر وروسيا البيضاء في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسة مساءً بتوقيت تونس، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

واستطاع المنتخب المصري اقتناص فوزا ثمينا على حساب الاتحاد الروسي، في بداية مبارياته بالدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وقبل انطلاق البطولة، خضع لاعبو منتخب مصر لكرة اليد لجلسة تصوير، غلب عليها روح المرح في فندق الإقامة حسب ما ظهر في الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية للبطولة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة من يوم 13 من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى يوم 31 من الشهر ذاته، وصعد 24 منتخبا إلى الدور الرئيسي، بعد نهاية منافسات الدور التمهيدي الذي كان يضم 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجرى اتخاذ قرار بإقامة مونديال اليد 2021، دون جمهور، مع إجماع المشاركين في اجتماع للجنة العليا للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.