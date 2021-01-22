حتى لا تغلق.. كمامات مجانية بالمساجد الكبرى لغير الملتزمين

كشفت مصادر بوزارة الأوقاف، عن شراء عدد من المساجد الكبرى كمامات طبية، لتوزيعها على المصلين الذين يحضروا للمساجد دون كمامة ويتم توزيعها عليهم مجاناً وذلك تجنباً لغلق المساجد أو مع روداها من التواجد بها.

أوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل مصلي يجب أن يأخذ المصلية الخاصة به معه للصلاة عليها وارتداء الكمامة مع استمرار غلق ملحقات المساجد، والمساجد الكبرى ستوفر بإمكانياتها كمامات من أجل المصلين الذين لا يرتدون الكمامات.

27 غرفة فرعية

وتشهد وزارة الأوقاف، حالة الطوارئ بداخلها، حيث تعقد غرفة إدارة أزم كورونا بالوزارة بقيادة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع 27 غرفة عمليات فرعية بالمحافظات للرصد علي أرض الواقع.

وتشمل الإجراءات الاحترازية، الوضوء في المنزل فلن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، واصطحاب المصلى الشخصي، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

كذلك استمرار غلق جميع دور المناسبات، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، سوى أداء الصلوات الخمس فقط.

120 ألف منبر

في سياق متصل، واصلت وزارة الأوقاف حملات التعقيم والتطهير للمساجد علي مستوي الجمهورية، قبل ساعات من أداء شعيرة صلاة الجمعة، حيث تم التأكيد علي جميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وتحشد وزارة الأوقاف منابرها على مستوي الجمهورية والتي يقدر عددها بـ 120 ألف منبر للحديث حول «النور في القرآن الكريم».

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي، نص الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع، ودعت المساجد للالتزام بها، أو بالمضمون وألا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق في ظل الظروف التي تمر بها الدولة بسبب فيروس كورونا، مطالبين الأئمة بتفهم الوضع القائم.