عاجل.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز التي انفجرت بالإسماعيلية

قالت مصادر أمنية، إنه تم التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز الطبيعي، التي انفجرت منذ قليل علي طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي.

وقالت المصادر، إن السائق أُصيب بكدمات طفيفة بالكتف، إثر انقلاب السيارة قرب محطة تحصيل الرسوم، فيما لم يسفر الحادث عن أية إصابات أخرى.

وقال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة الغاز الطبيعي هو السبب في انقلاب السيارة وتعرض بعض الأسطوانات للانفجار.

وأضاف بشارة، في تصريحات خاصة، أن السيارة كانت في طريق عودتها من مصنع التعبئة في مدينة العاشر من رمضان متجهة إلى مستودع «سرابيوم» التابع لمركز فايد.

وقال إن السيارة كان على متنها 250 أسطوانة غاز وتعرضت للانقلاب في الكيلو 86 قرب محطة تحصيل الرسوم.

وأشار إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، والحماية المدنية، وهيئة الإسعاف لمكان الحدث.

وقال إنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف، والسيطرة على الحريق خلال 10 دقائق فقط من اشتعال النيران بها، مؤكدا أنه لا توجد أي إصابات في الحادث.

وكانت قوات الشرطة قد أغلقت طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم التابعة لمركز ومدينة القصاصين.