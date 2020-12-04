صور.. رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال تطوير منطقة السوق التجاري

أجرى علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وقال "حمادة" إنه جرى البدء في أعمال تطوير وإعادة تأهيل منطقة السوق التجاري بالمدينة، وتجميل الشوارع الرئيسية بها، للارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري لها.

وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال التطوير تتضمن تركيب بلدورات وأعمدة إنارة، لتشهد رأس سدر خلال الفترة المقبلة طفرة، من خلال إنشاء العديد من المشروعات، ضمن الخطة الاستثمارية الجارية، بالإضافة لمشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال في التطوير.

وأكد رئيس مدينة رأس سدر، أنه جرى الانتهاء من إنارة تجمع الضريبي بقرية رأس مسلة، بتركيب أكثر من 30 كشافا جديدا، ورفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة بالتجمع، وجرى إطلاق التيار الكهربائي بتجمع أبو نثيلة التابع للمدينة، وتركيب 30 عامودا كهربائيا به، وإنارة إسكان بيوت السيول بحي السادات، في إطار الاهتمام بالتجمعات البدوية التابعة للمدينة.

وأشار إلى أنه جرى رفع كفاءة أعمدة الإنارة بجميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وتجميل و تركيب بلدورات بطول مدخل المدينة، و رصف وإنارة شارع العبور المؤدي لفرع جامعة الملك سالمان، وإجراء صيانة شاملة لأعمال كهرباء و تجميل، ووضع صناديق قمامة بالشوارع.

وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بمنطقة السوق التجاري، بضرورة التعاون والالتزام بمسارات الحركة و خطوط التنظيم بالشوارع.