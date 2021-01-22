6 مراكز بالقليوبية تسجل «صفر إصابات» بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة ، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز ومدينة بنها، أعلى معدل للإصابة بعد أن سجل اليوم 15 حالة فيما سجلت 6 مدن ومراكز «صفر إصابة» بالفيروس، هي: الخانكة والعبور وشرق شبرا وشبين القناطر وقها وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12198 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 893 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 768 حالة، وبنها 381، وشرق شبرا الخيمة 1232 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشبين القناطر 840 حالة، وطوخ 1555، وقليوب 815 حالة، ومدينة قها 73 حالة، وكفر شكر 715 حالات إصابة».

من ناحية أخرى قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي والمخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبل، اليوم الجمعة 11 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنه تم صرف علاج الكورونا لـ 4 حالات فقط وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي، موضحة أن المستشفى محتجز به حتى اليوم 38 مريض كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة حتى اليوم، وأن المستشفى لم تسجل أي حالات وفاة اليوم الجمعة.

وأجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شدد المحافظ على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم إلتزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء قد قامت بتحرير 9119 محضر مخالفة، وذلك منذ تطبيق القرار في 3 يناير الجاري.