استشاري طب وقائي: لقاحات كورونا ستتغير بشكل موسمي مثل الإنفلونزا

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن تأخير الحصول على الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا يجب ألا يطول، مع مراعاة حصول أكبر عدد من الناس على جرعات اللقاحات، وأن تكون الأولوية لمن لم يحصلون على أي جرعة بشكل أكبر من الأشخاص الذين حصلوا على جرعة، إذ يمكن منح الجرعة الثانية بعد 27 يومًا من الحصول على الجرعة الأولى، وعندها يمكن لجهاز المناعة أن يحصل على الأجسام المضادة المطلوبة.

وأضاف «حتة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»، أن الجرعة الأولى توفر جزءً بسيطًا من المناعة، لكنها لا تكتمل إلا بالجرعة الثانية، مشيرًا إلى أن أمان التطعيم أهم محاوره، لكي لا يتأثر أي شخص يحصل عليه، كما يجرى التركيز على فاعليته في المقام الثاني: «لا يمكن التأكد من مدى فاعلية اللقاحات قبل مرور 8 أشهر، فيجب الانتظار لفترة كافية، إلا لو حصل الصينيون على لقاحات مثلًا منذ شهر إبريل فيمكن أن نسألهم على الفاعلية في شهر ديسمبر».

وتابع، أن كل ما يثار حول فاعلية اللقاح هي مجرد أحاديث معملية، لكن لكي يجرى تطبيقه على أرض الواقع يجب الانتظار لنحو 8 أشهر، وهو ما دفع بعض الشركات المنتجة للقاحات إلى أن تؤكد على أنه ليس في وسعها إعطاء معلومات دقيقة وواضحة حول الفاعلية إلا بعد أن يطرح في الأسواق ويحصل عليه عدد كبير من المواطنين على مستوى العالم.

ونصح الدكتور شريف حتة، المتعافين من فيروس كورونا، أن يحصلوا على اللقاح، على غرار ما يحدث في مرض الإنفلونزا، وبخاصة أن تطعيمات كورونا ستتغير بشكل موسمي مثل نظيراتها الخاصة بالإنفلونزا.