استشاري باطنة: 8 سلالات كورونا في العالم.. والفيروس مستمر لعامين

قال الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة والتوعية الصحية، وعضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، إن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في فصل الشتاء تعتبر إنذار لأن «القصة لسة مكملة ومطولة ومش هنقدر نقول الدنيا كويسة قبل شهر»، لافتا إلى أن الموجة الثانية حدة الانتشار فيها مرتفعة جدًا، مشددا على أن الفيروس يزداد شراسة، وسوف يستمر لمدة عامين، ولن ينته بظهور اللقاح.

8 سلالات في العالم

وأضاف «صفوت» في مداخلة مع برنامج «خبر اليوم» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الجمعة، أن هناك أكثر من سلالة كما صرح أحد أعضاء اللجنة العلمية في وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك 8 أنواع من سلالات كورونا، ولكن الأكثر حدة هي التي كانت موجودة في بريطانيا، وجنوب أفريقيا، وهناك سلالة أخرى في اليابان، وهناك أنواع مختلفة، ولكن الأمر المقلق أن أي عمر يمكن أن يصاب بالفيروس، ويمكن للفيروس أن يصيب أي عضو في الجسم، مؤكدا: «فيروس غريب وعجيب، وعمالين نحاربه من سنة، وكل يوم نكتشف حاجة».

إجراءات مشددة من الدول

وتابع استشاري الباطنة والتوعية الصحية، أن كل دول العالم ومنها مصر اتخذت إجراءات مشددة، موضحا أن العالم حتى الآن ليس لديه الكثير من المعلومات حول الفيروس، وعانى كثيرا من الأضرار الاقتصادية له، وحاليا أصبح هناك بروتوكولات علاج يأخذها المرضى، وبدأت الكثير من المعلومات في الظهور، والعلماء والدول أصبحوا أكثر حنكة.

هذا، ويعاني العالم كله حاليا من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، والتي تعتبر أكثر انتشارا، حيث وصلت أعداد الإصابات في العالم إلى نحو 98 مليون شخص مصاب، وتوفى بسبب الفيروس أكثر من مليوني شخص.

وفي مصر، فرضت الدولة عددا من الإجراءات الاحتزازية، ومنها ارتداء الكمامة، وفرض غرامة على من لا يلتزمون بها في المواصلات والأماكن العامة.