كشف ملابسات تعرض أسرة للتهديد بالقتل: الأغنام هي السبب 

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن خبراً يُفيد بتعرض أسرة مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، للبطش والتهديد بالقتل ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتها.

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول يضم عاملًا وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وطرف ثان يضم 3 أشخاص، يقيمون بذات دائرة المركز، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة دون حدوث إصابات، وذلك بسبب قيام أغنام الطرف الثاني بالنزول للأرض الزراعية الخاصة بالطرف الأول وإتلاف بعض المزروعات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.