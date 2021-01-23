«جمعة» يلتقي قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق لبحث ميكنة الوزارة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعًا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أكد الوزير استمرار روح الإنجاز في جميع الملفات، وتحديث نظم الإدارة وميكنتها بالكامل.

وأكد المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن هيئة الأوقاف تستهل العام الجديد بتحقيق الرقم القياسي في التحصيل خلال شهر يناير، ليكون الشهر الثامن على التوالي في تحقيق الأرقام القياسية لهيئة الأوقاف المصرية.

من جانب آخر، تفقد وزير الأوقاف فعاليات برامج التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تُعقد ثلاث دورات تدريبية بالأكاديمية، إحداها في الحصول على رخصة الحاسب الآلي والأخرى في السوشيال ميديا والتسوق الرقمي، والثالثة في شؤون الإسكان بهيئة الأوقاف المصرية، حيث وجه كلمة مهمة للمتدربين حول أهمية مواصلة الجهد في تحقيق الإنجازات بجميع مفاصل العمل بالهيئة.

إنجازات في عام 2020

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال عام 2020 سبعة أرقام قياسية على التوالي، وشملت أبرز الإنجازات الآتي:

1. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، وبلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020 مليارًا و546 مليونًا و659 ألف جنيه.

2. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها، وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو مبلغ 275 مليونًا و78 ألف جنيه.

3. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020 مبلغ 88 مليونًا و526 ألف جنيه.

4. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020 مبلغ 91 مليون و570 ألف جنيه.

5. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020 مبلغ 135 مليونًا و287 ألف جنيه.

6. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 145 مليونًا و347 ألف جنيه.

7. بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يناير 2020 حتى تاريخه مبلغ مليار و427 مليون و560 ألف جنيه.