القليوبية تسجل «صفر» إصابات و3 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت محافظة القليوبية «صفر» إصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة، منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 12 ألف و198 حالة.

وسجلت المحافظة 3 حالات وفيات فقط، في جميع مستشفيات العزل والفرز بالمحافظة، وعددها 13 مستشفى، ليصل عدد الوفيات مذ بدء الجائحة وحتي الآن، إلى 905 حالات، بينما لا يزال 273 مصاباً يخضعون للعلاج في مختلف المستشفيات على مستوى المحافظة.

وبحسب المصادر الطبية، فقد شهدت محافظة القليوبية تعافي 66 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء المسجلة، منذ بداية الجائحة، إلى 11 ألف و20 حالة.

ورغم عدم تسجيل أي إصابات مؤكدة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، فقد تم احتجاز 112 حالة اشتباه، من ضمنهم 92 حالة تخضع للعزل المنزلي، و20 حالة بالمستشفيات، ليرتفع إجمالي حالات الاشتباه المسجلة بالقليوبية، إلى 31 ألف و945 حالة.

من جانب آخر، أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي في مدينة بنها، أن المستشفى استقبل طفلين يشتبه إصابتهما بفيروس كورونا، اليوم السبت، أحدهما يبلغ من العمر سنة ونصف، والثاني عامين ونصف.

وأضاف المصدر أنه جرى حجز أحد الطفلين بالمستشفى، بعد أن أظهرت المسحة الطبية اشتباه إصابته بالفيروس المستجد، بينما تم عزل الطفل الثاني منزلياً، ونوه المصدر بأن فريق المتابعة يتابع حالات الأطفال الذين يجري عزلهم منزلياً، وذلك على مدار اليوم، للاطمئنان عليهم، وتوفير كل ما يحتاجون إليه من رعاية صحية.

وأكد المصدر أن حالة الطفلين مستقرة ومطمئنة، وجرى توفير العلاج اللازم لهما، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وتم تخصيص الدور الثاني من مستشفى بنها التخصصي للأطفال كمركز عزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، حيث يضم 12 سريراً داخلياً، إلى جانب 6 أسرة للعناية المركزة، ويعمل الفريق الطبي بالمستشفى بكامل طاقاتة، لخدمة الأطفال ورعايتهم حتى تمام الشفاء.