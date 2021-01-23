باحث اقتصادي يتوقع إجراءات قادمة بشأن «كارثة» الزيادة السكانية

قال الدكتور محمد نجم، الباحث والمحلل الإقتصادي، إن اليوم مهم جدًا بالنسبة للاقتصاد المصري بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات سواء في شرق بورسعيد الخاصة بالاستزراع السمكي أو مشروعات أخرى عبر «الفيديو الكونفرنس»، مؤكدًا أن تصريحات السيسي عن الزيادة السكانية هي الأبرز على الإطلاق.

أهم مسؤول تنفيذي في الدولة المصرية يعي حجم خطر الزيادة السكانية

وأضاف « نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة « صدى البلد»، أن الرئيس السيسي تحدث عن الزيادة السكانية وهو مجرد تصريح شفوي فهو ليس إجراء أو تحقيق، لكن يؤكد أن أهم مسؤول تنفيذي في الدولة المصرية يعي حجم الخطر العائد علي الاقتصاد بسبب الزيادة السكانية.

الدولة تأخرت في قرار تنظيم النسل وتحديد الزيادة السكانية

وتوقع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن يكون هناك إجراءات قادمة خاصة بالزيادة السكانية والحد منها بعد تحدث الرئيس السيسي عن هذا الأمر، مؤكدًا أن الدولة تأخرت في قرار تنظيم النسل وتحديد الزيادة السكانية منذ العديد من العقود وأن الدولة لم تكن قادرة علي أخذ هذا القرار في 2014 أو 2016 بسبب أسباب لم نتعرف عليها.

لا بد من الاعتراف بوجود كارثة بسبب الزيادة

وتابع: «لا بد من الاعتراف بوجود كارثة بسبب الزيادة السكانية المفرطة، الزيادة السكانية تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي وتتجاوز موارد الدولة والقطاع الخاص على خلق فرص عمل لتغطية احتياجات الزيادة السكانية، ومن الأفضل الأخذ بسياسة الطفل الواحد مثل دولة الصين ولا بد من عدم الخوف أو التردد من أخذ هذا القرار».

وتابع: «نحتاج إلى صدمة بسبب وجود مصيبة الزيادة السكانية وأن الدول عند وجود المحن لا بد من رد فعل سريع وبقوة مفرطة لهذة المشكلة»، مشيدا ببعض القرارات مثل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وكذلك قرار وقف مخالفات البناء والتي كانت مشكلة ضخمة وتطلبت رد فعل سريع وعنيف.