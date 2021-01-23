«أجيال للاستثمار الداجني»: عدم استقرار الصناعة يعرضنا لخسائر مستمرة

قال المهندس أسامة عبدالباقى، رئيس شركة أجيال للاستثمار الداجنى، إنهم يتعرضون لمخاطر عدة نتيجة عدم استقرار الأسعار وانخفاض أسعار اللحم، ما أدى لتوقفهم عن استكمال نشاطاتهم التى كانوا يسعون للتوسع بها داخل القطاع، مؤكداً أنهم يعانون منذ عام نتيجة لخسائر مستمرة، آملين تحرك السوق الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان، مضيفاً أن انتشار الفيروسات وارتفاع أسعار التدفئة والخامات عوامل جعلتهم يمتنعون عن التربية والتوقف إلى أن يتضح وضع السوق.

وأكد أن الخسائر تعود على جميع العاملين بالصناعة حتى أدت إلى قيام شركات الأمهات والجدود والبياض بذبحها وعرضها بالسوق، ما نتج عنه انهيار فى سعر اللحم، مؤكداً أن هناك زيادة فى التدفئة 8 جنيهات وزيادة بالأعلاف 6 جنيهات فى تكلفة الفرخة الواحدة.

وأضاف أن شركة أجيال تستهدف توسع نشاطاتها الفترة المقبلة وإطلاق محطة دواجن تسمين بطاقة 500 ألف فى الدورة الواحدة على ثلاث مراحل على مساحة 100 فدان، مؤكداً أن وضع السوق الحالى هو السبب الرئيسى فى عدم استكمال المشروعات، فى الوقت نفسة صناعة الدواجن تقوم بهيكلة نفسها ولن تنتهى بالرغم من الصعوبات التى تتعرض لها ولكنها صامدة باستمرار.