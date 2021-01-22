الأوقاف توقع 14 برتوكول تعاون مع الجامعات لتدريب وتأهيل الأئمة

شهدت وزارة الأوقاف طفرة في مجال التدريب والتثقيف، خلال السنوات الماضية، حيث عمل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على العودة بالأئمة لمراحل الإبداع الفقهي، وعودة الإمام المجدد داخل الأوقاف.

ووقعت وزارة الأوقاف، خلال الأسابيع الماضية، 14 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات المصرية، للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بالعمل الدعوي بالوزارة، والجامعات هي «جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا».

3 مجالات للتدريب في 14 جامعة

وتتضمن بروتوكولات التعاون دورات متتابعة في مجالات ثلاثة هي:

1. اللغة العربية وآدابها.

2. الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

3. بناء المهارات الإعلامية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف، في تصريحات له عبر موقع الأوقاف أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكولات واسعة تهدف من خلالها الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات.

50 % تتحملها الأوقاف

وحول تكاليف عمليات التدريب والتثقيف بالجامعات، فإن الأوقاف تتحمل 50% من تكاليف الطالب، والـ 50 % المتبقية تتحملها الجامعة ذاتها، بما يعني أن الإمام لا يتحمل أي مصروفات من خلال دراساته العليا، والهدف من ذلك التنوع في كل العلوم.

ووجه الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية، الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها المبذولة في عمليات تدريب الائمة، مؤكدا في تصريحاته لـ«الوطن» أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حقق طفرة كبيرة في مجال التدريب والتثقيف على المستوى الشرعي وفي كل المجالات.

وأكد «النجار»، أن إمام الأوقاف اليوم أصبح عالم قادر على التصدي للفكر المتطرف والمناظرة الفكرية مع أصحاب الرؤى الشاذة والمتطرفة وقادر على التواجد المجتمعي بقوة، وتلك أمور مهمة كان يفتقدها الإمام من قبل، واليوم أصبح هناك الإمام المجدد والإمام المتميز داخل الوزارة.