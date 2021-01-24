وفاة اثنين بكورونا في شبين القناطر وحجز 7 حالات اشتباه بأطفال ببنها

أعلن مصدر طبي بمستشفى شبين القناطر المركزي، اليوم الأحد، وفاة حالتين متأثرتين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى شبين القناطر المركزي.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحالتين محجوزتان من تاريخ 15 من الشهر الجاري حتى وفاتهم اليوم، مشيرًا إلى أن الحالتين أحدهما عمره 80 عاما مقيم بقرية كفر الشوبك، والحالة الثانية لمسن عمره 70 عاما مقيم كفر شبين، موضحا أنه محجوز حاليا بالمستشفى 4 حالات بالعناية المركزة و8 بالقسم الداخلي.

وكشف مصدر بمستشفى أطفال بنها أن المستشفى استقبل 7 حالات اشتباه كورونا، حيث تقرر عزل 3 حالات بالمستشفى وعزل 4 منزليا ومتابعتهم ضمن بروتوكول العلاج لحين إجراء مسحات لهم للاطمئنان عليهم.

وكانت محافظة القليوبية قد سجلت أمس صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12198 حالة.

فيما سجلت المحافظة أمس 3 حالات فقط في كل مستشفيات العزل والفرز بالمحافظة وعددها 13 مستشفى ليصل عدد الوفيات مذ بدء الجائحة وحتى الآن 905 وفاة بينما لايزال تحت العلاج من المرض على مستوى مستشفيات المحافظة 273 حالة، بينما تعافى اليوم 66 حالة بإجمالي 11020 حالة شفاء منذ بدء الجائحة، فيما تم حجز اليوم 112 حالة اشتباه منها 92 عزلا منزليا و20 بالمستشفيات بإجمالي 31945 حالة اشتباه منذ بدء الجائحة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 893 حالة إصابة، والعبور 187 حالة، والقناطر الخيرية 768 حالة، وبنها 3818 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1232 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1302 حالة، وشبين القناطر 840 حالة، وطوخ 1555، وقليوب 815 حالة، ومدينة قها 73 حالة، وكفر شكر 715 حالات إصابة».