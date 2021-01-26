تغلق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب الحجز، الخاص بـ1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، غدا الأربعاء، وكشفت مصادر مطلعة بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن عدد المتقدمين حتى يوم أمس، تجاوز الـ2000 مواطن، ومن المتوقع أن تزيد عدد الطلبات خلال الساعات القليلة القادمة، حيث دأب بعض المتقدمين، التقدم في الساعات الأخيرة، بمستنداتهم، نظرا لارتفاع قيمة المقدم.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت أن المدافن المتاحة للحجز، بمساحة 40 مترا مربعا للمقبرة، لقاطنى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة «أحياء وضواحى»، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

«الإسكان» تغلق باب حجز مدافن أكتوبر غدا الأربعاء ومصادر: أكثر من 2000 مواطن تقدموا للحجز

وكانت الهيئة أعلنت، أنه يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون مواطنا مصري الجنسية، وليس شخصاً معنويا، وأن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة له أو لأحد أفراد أسرته ( الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وأنه لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة من أبناء المحافظة .

كراسة الشروط والمواصفات متاحة بجهاز مدينة أكتوبر

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمدافن، من جهاز مدينة السادس من أكتوبر، نظير مبلغ 200 جنيه، فيما يتم تقديم إستمارة بيانات الحجز والمستندات المطلوبه طبقا لكراسة الشروط، حتى يوم غد الأربعاء الموافق 27 من يناير الجاري، ويبلغ قيمة حق الإنتفاع للمدفن الواحد 102570 جنيها، بخلاف 5000 وديعة صيانة ومقابل الحراسة، و 50% من قيمة مقابل الإنتفاع لقاطني محافظة الجيزة.

ويتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه لقاطني السادس من أكتوبر، وزايد وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، و60 ألف لسكان محافظة الجيزة وضواحيها، مع إستمارة الحجز، وسداد باقي قيمة المدفن والوديعة خلال شهر من تاريخ التخصيص، وقبل تسلم المدفن مباشرة.