إحالة موظفي 4 مراكز شباب للتحقيق بسبب «التزويغ» بالقليوبية

أمر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، بإحالة العاملين في 4 مراكز شباب بالمحافظة للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية.

يأتي ذلك في إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب، حيث قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة تكليف محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعه في نطاق إدارات كفر شكر وبنها وطوخ.

ففي إدارة شباب كفر شكر، جرى متابعة مراكز شباب «الصفين، وأسنيت، وكفر عزب غنيم، وكفر منصور»، وتبين التزام المراكز بمواعيد العمل، وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي إدارة شباب بنها، جرى متابعة مراكز شباب «سندنهور، وفرسيس، ومرصفا»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، بينما وجدت المتابعة مركز شباب «كفر العرب، وعزبة رشيد»، مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب طوخ، جرى متابعة مركز شباب «ميت كنانة، ومشتهر، ونامول»، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافه الاجراءات الاحترازية والوقائيه ضد فيروس كورونا، أما مركز شباب «منشية مشتهر»، فتبين غياب بعض العاملين به، ومركز شباب «عرب الغديري» مغلق في أوقات العمل الرسمية.

وتابعت اللجنة الأعمال الخاصة بإنشاء الملعب المنجل لمركز شباب «نامول»، وأوصت جميع مراكز الشباب بضروره تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائية ضد مرض كورونا المستجد حفاظاً على أرواح وسلامه المترددين على المركز، وجرى تدوين التوصيات والملاحظات بسجل المتابعة الخاص بتلك المراكز.