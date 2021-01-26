«السكة الحديد» و«المترو» يرفعان حالة الطوارئ تحسبا للتقلبات الجوية

أعلنت هيئة السكة الحديد وشركة مترو الأنفاق، عن رفع حالة الطوارئ القصوى، تحسبا لـ«التقلبات الجويةّ» وتساقط الأمطار، والذى من الممكن أن تحدث خلال الـ72 ساعة القادمة، من حيث إعداد نشرة يومية بحالة الطقس وتوزيعها على السائقين تتضمن تعليمات التشغيل قبل قيامهم برحلات القطارات بناء على توقعات خبراء الأرصاد، وتجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة مسير القطارات، وتشكيل فرق طوارئ وصيانة لمواجهة الأعطال المفاجئة، التى تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة، لضمان عدم التأثير على إجراءات السلامة والأمان.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الطقس السيئ وتساقط الأمطار بجميع محطات السكة الحديد، لافتاً إلى أن أقصى ما تسببه الأمطار الغزيرة فى معظم الأحيان هو حدوث تأخيرات فى مواعيد القطارات بسبب تقليل السرعة، وأن الآثار لا تمتد لأكثر من ذلك، موضحا أن طبيعة تصميم خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية أن تكون مرتفعة عن سطح الأرض، وهذا يمنع تراكم المياه بين القضبان أو على شريط السكة الحديد.

وقال رسلان، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة قامت بتوزيع منشور على سائقى القطارات مع دخول فصل الشتاء، يتضمن جميع التعليمات الواجب اتخاذها خلال سقوط الأمطار أو سوء حالة الطقس وفق وضوح الرؤية أمامهم، بالتنسيق مع مراقبى الحركة والأبراج على طول خطوط السكة الحديد خلال سقوط الأمطار والسيول وسوء الطقس.

ومن جهته، أوضح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أن هناك تأمينا شاملا للشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخطين الثانى والثالث وجاهزية طلمبات شفط المياه، كما تم نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها، تحسبا لسقوط أمطار، متابعا أن الشركة انتهت تماماً من عمل صيانة مخرات السيول بجميع المحطات النفقية وتطهير شبكات الصرف بالمحطات والأنفاق ونظافة وجاهزية المجرى قبل بداية فصل الشتاء، منوها بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للسيطرة والتعامل طبقاً لتعليمات السلامة وخطة الأزمات بوزارة النقل.

وأشار عبدالهادي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالشركة لمتابعة حركة مسير القطارات أولاً بأول، للتأكد من سيرها بشكل منتظم وعدم وجود أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع فرق صيانة على المحطات الموجودة خارج الأنفاق، لمواجهة الأعطال الناتجة عن تساقط الأمطار إن حدثت، لإصلاحها فوراً، للحفاظ على حركة القطارات ولمنع زحام المواطنين على الأرصفة.