بدء تطعيم الطاقم الطبي في عزل قها بلقاح كورونا

بدأ مستشفى قها المركزي، المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بمحافظة القليوبية، في تطعيم طاقمه الطبي بلقاح فيروس كورونا، ضمن خطة وزارة الصحة لتطعيم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل.

وأكد المهندس رضا عرفات، رئيس قسم الصيانة بالمستشفى، والملقب بـ«دينامو عزل قها»، والذي حصل على اللقاح، أنه عبارة عن حقنة يتم أخذها في الذراع، لأن اللقاح عبارة عن جرعتين بين الأولى والثانية 21 يوماً، مشيراً إلى أنه لم يشعر بأي أعراض عند تلقيه اللقاح، معرباً عن شعوره بالتفاؤل إزاء المصل الذي أقرته وزارة الصحة.

وأعرب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى قها عن شعورهم بالطمأنينة عند تلقي لقاح فيروس كورونا، والذي توفره وزارة الصحة للعاملين بمستشفيات العزل، مشيرين إلى أنهم لم يشعر بأي أعراض عند تلقي اللقاح، مثلما روج البعض من شائعات حول الشعور بأعراض إعياء فور تلقيهم اللقاح.

كما تلقى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور خالد عبد الغني، الجرعة الأولى من اللقاح، داخل مستشفى قها المركزي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى بعده الفريق الطبي جرعة اللقاح بالمستشفى.

وشهد فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بالمستشفى، الدكتور سيد مراد، مدير المستشفيات العلاجية بمديرية الصحة، حيث حصل أول طبيب وأول ممرض وأول فني على الجرعة الأولى من اللقاح.

واستمع وكيل وزارة الصحة، خلال تلقيه للقاح بالمستشفى، إلى شرح للآلية التي يتم تلقي اللقاح بها، بدايةً من تسجيل البيانات، وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح.

كما شهد «عبد الغني» ومرافقوه مرحلة ما قبل التطعيم، من قياس ضغط الدم والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقين، وتسجيل بياناتهم الصحية.

وتفقد وكيل الوزارة المستشفى للاطمئنان على سير العمل به، والتأكد من توافر كافة المستلزمات، لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع مرضى عزل كورونا بالمستشفى.

وأوضح أن الأولوية في إعطاء لقاح كورونا ستكون للأطقم الطبية بمستشفيات الحجر الصحي والصدر والحميات، ثم العاملين بمختلف المستشفيات، مقدماً الشكر للقيادة السياسية على ما توليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

ومن ناحية أخرى، كشف مصدر طبي عن أن المستشفى لم يستقبل أي حالات إصابة جديدة اليوم، مشيراً إلى أن الأيام الأخيرة بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات بفيروس كورونا، ولفت إلى تعافي 7 حالات من الفيروس، وتم خروجهم اليوم، بعد أن أثبتت المسحتان المتتاليتان لهما على مدار خمسة أيام، تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وكانت محافظة القليوبية قد سجلت، في وقت سابق أمس الاثنين، 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.