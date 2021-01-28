وزير الأوقاف: الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومي

انطلقت فعاليات صالون الأوقاف الثقافي اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان «الإعلام والأمن القومي»، بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد، وعدد من الأئمة والواعظات ولفيف من الإعلاميين والصحفيين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأكد وزير الأوقاف أن مفهوم الأمن القومي مفهوم شديد الاتساع، وليس ينحصر في مجرد أمن الحدود المباشرة بين الدول، بل يتسع ليشمل كل ما يحدث في العالم، وله صلة وطيدة بالأمن القومي.

وزير الأوقاف: الإعلام والدعوة يحتاجان خبرات ومهارات خاصة

وأوضح أن الإعلام والدعوة شريكان في بناء الأمن القومي وأن عليهما دورًا مهمًا في الحفاظ عليه ، فالإعلام نوعان: بانٍ وكاشف، وإننا في حاجة إلى قضية معنى المعنى في فهم النصوص ومقاصد النصوص، وهذا ما تقوم عليه قضايا التجديد في فهم مقاصد النص، وليس الجمود عند ظاهر النص، وهذا ما يحتاجه الإعلام أيضًا في قراءة ما وراء الخبر، والصحفي البارع هو من يجيد التقاط هذا المعاني، فالإعلام والدعوة يحتاجان خبرات ومهارات خاصة، ولا مجال فيهما لغير المؤهلين، فهناك قواسم مشتركة بين الخطابة والإعلام أهمها دقة ما يقال.

كما أكد أن إعلام الجماعات الإرهابية لا علاقة له بالمهنية بل هو محض أكاذيب، وأن من لم يحصن نفسه بالاطلاع الدائم والتثقيف المستمر يتجاوزه الزمن.