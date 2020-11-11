حظك اليوم الأربعاء 11-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب الإيقاع برجل برج الجوزاء، فهو يتمتع بشخصية ساحرة تجذب الآخرين وتلفت الانتباه إليه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق، ولا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.