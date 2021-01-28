كلوب يستعين بـ«مراهق» لسد فراغ صلاح.. وليفربول يترقب موعد التأشيرة

يتهيأ ليفربول الإنجليزي، حامل لقب النسخة الأخيرة من البريميرليج، لرحيل محتمل لهدافه المصري محمد صلاح، والذي ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال خارج أسوار قلعة أنفيلد رود.

وأنجز الريدز، صفقة جلب بموجبها بديلا للفرعون من صفوف ديربي كاونتي، من أجل منح «مو» تذكرة الرحيل عن الفريق.

ورجحت العديد من التقارير الصحفية، انتقال قائد منتخب مصر إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، أو يوفنتوس الإيطالي، وربما باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية، أن صلاح على أعتاب مغادرة قلعة أنفيلد والرحيل عن صفوف ليفربول، موضحة أن ليفربول سيعطي صلاح حرية اختيار وجهته المقبلة إلا أن هناك شرطا واحدا حتى الآن جعلهم يتنظرون بعض الشيء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ينتظر تأشيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، قبل السماح برحيل صلاح والتعاقد مع الشاب كايد جوردون، لاعب فريق ديربي كاونتي، بشكل رسمي.

ويشبه الكثير من متابعي كرة القدم في إنجلترا، جوردون بالفرعون المصري لا سيما أن اللاعب الشاب يمتلك موهبة مبشرة ويلقب في بريطانيا بـ «خليفة صلاح».

وتبلغ قيمة اللاعب الذي يبلغ 16 عاما، ما يقارب الـ3 ملايين جنيه إسترليني.

ونوهت التقارير بأن هناك اتفاق تم بين إدارتي ليفربول وديربي كاونتي بحسم الصفقة مقابل رسوم أولية يدفعها الريدز تصل إلى مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن هذا يأتي إضافة إلى مكافآت وحوافز تصل لثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

ولكن التعاقد لم يتم بشكل رسمي نظرا لأن موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز على انتقال جوردون تستغرق أسبوعا.

وأطلق صلاح الرعب في نفوس عشاق ليفربول بعد أن أبدى رغبته في الخروج من قلعة ليفربول والبحث عن ناد آخر يكمل فيه مسيرته الكروية، في حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية.