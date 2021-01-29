بالتزامن مع إغلاقه اليوم.. تعرف على التحويلات المرورية على طريق الفيوم

قد يتعرض المواطنون الذين يسلكون طريق الفيوم لكثافات مرورية على مدار الـ 3 أيام المقبلة بدءا من اليوم، وذلك بالتزامن مع بدء الغلق الكلي للطريق في الاتجاهين على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.

ولتيسير الأمر على المواطنين المترددين على هذا الطريق، فهناك بعض التحويلات المرورية التي أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على توافرها من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتيسير الحركة المرورية.

وجاءت التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من الفيوم اتجاه الرماية

ووفقا لبيان محافظة الجيزة، فإنه أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط، سيتم غلق طريق الفيوم أمام حركة سير المركبات في هذا الاتجاه تحديدا من أمام فتحة الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابة أحمس، على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية إلى الاتجاه الآخر «القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركة السير الأصلية في هذا الاتجاه.

وسيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحة الدوران المشار إليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال بكباري المشاة ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي لطريق الفيوم «القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية» من خلال السير بفتحة الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتي سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.

القادم من الرماية للفيوم

أما عن المواطنين القادمين من منطقة الرماية بإتجاه طريق الفيوم، فأوضح بيان المحافظة وفقا للمحافظ، فأنه فيما يخص حركة سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام، سوف يتم السير «إجباري يمينا» اتجاه الطريق البطيء المجاور لمنطقة التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطيء حتى تجاوز مواقع الأعمال بكباري المشاة، ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي «طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم».

في حال غلق الطريق القادم من الرماية

ويمكن أثناء غلق طريق الفيوم في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم، فسوف يتم غلق طريق الفيوم في هذا الاتجاه تحديدا من أمام المنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطيء الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبري المشاة الأول، بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام بالطريق البطيء والعودة مرة أخرى للاتجاه الأصلي بطريق الفيوم «القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم»، بعد تجاوز مواقع أعمال كباري المشاة.

القادم من الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي

وأخيرًا بشأن حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي وترغب في الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية وميدان النصر وشارع الأهرام، تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثاني الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية، المشار إليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30م لتعمل كفتحة دوران مزدوجة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل حركة سير المركبات في بداية ونهاية التحويلة المرورية في الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسي فايبر ومحددات فسفورية، بالإضافة إلى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة وكل وسائل الأمن الصناعي لضمان عدم التعارض والتداخل في اتجاهات السير والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية في أثناء الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

ويأتي هذا الإغلاق لتطوير طريق الفيوم وذلك برفع وتركيب الباكيات المعدنية «الجسم المعدني للكوبري» الخاصة بـ3 كباري مشاة، لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصة بكل كوبري، والتي يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة ضباط القوات المسلحة في الرماية، وبوابتي خوفو وأحمس بحدائق الأهرام، في إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه الكباري، ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.