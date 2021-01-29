آخر موعد لاستكمال مقدم حجز وحدات الإسكان المميز برشيد والرحاب الأحد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن بعد غد الأحد، هو آخر موعد لاستكمال مقدمات حجز وحدات الإسكان المميز بمدينة رشيد الجديدة، ووحدات الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بالرحاب.

أسلوب دفع مستحقات الوحدات السكنية

ويتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد «1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

ويسدد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

أنظمة مختلفة للسداد

ويمكن سداد باقي قيمة الوحدة السكنية، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% + 5.0% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

وفي حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري يتم السداد وفقا لمبادرة البنك المركزي لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح.