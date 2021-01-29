طقس الأسبوع المقبل.. «ساعة تروح وساعة تيجي»

يسود خلال الأسبوع المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي، في القاهرة وعلى معظم المحافظات، حيث يبدأ الأسبوع بانخفاض شديد في درجات الحرارة، لمدة يومين السبت والأحد، ليشهد يوم الاثنين ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة لتصل إلى 28 درجة مئوية، وتستمر لمدة يومين، ليعود انخفاض درجات الحرارة مرة ثانية إلى 22 درجة مئوية، كما تشهد محافظة القاهرة أمطارا يومي الخميس والجمعة.

أمطار يومي الخميس والجمعة على القاهرة

كما يشهد الطقس انخفاضا في درجة الحرارة، ويكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأن يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس السبت، فأوضح خبراء الأرصاد أنه يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما عن مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فتشهد السبت طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً.

درجات الحرارة

درجات الحرارة الجمعة 29 ينايرالقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

درجات الحرارة يوم السبت 30 ينايرالقاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.