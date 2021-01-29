نقيب أطباء المنوفية: موجة كورونا تنتقل لمصر منتصف العام

ما إن بدأت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في التراجع خلال الأيام الماضية، حتى خرجت علينا أصوات تتحدث عن «موجة ثالثة» للفيروس، والتي بدأت بالفعل في اليابان، على الرغم من بدء العديد من الدول تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مما يدل على أن الموجات المتتالية للفيروس من الممكن أن تستمر لفترة أطول من التي يتوقعها البعض، بأن يتم السيطرة على الفيروس خلال النصف الثاني من العام المقبل.

مايو ويونيو موعد الموجة الثالثة

وأكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال شهري مايو ويونيو المقبلين موجة جديدة ثالثة لفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه لا توجد معالم محددة للفيروس، ولا يمكن معرفة أنماط انتشار الفيروس، ولكن ما تشهده الحالات من إصابات متباينة يدل على أنه من الوارد حدوث موجات ثالثة ورابعة وخامسة، مشدداً على ضرورة أن يلتزم المواطنون بجميع الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، لأن هذه هي أقوى فعالية لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف نقيب أطباء المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللقاح الخاص بالفيروس آمن جداً على الصحة، بعد تجاربه على البشر، والانتهاء من الموافقات الطبية الدولية اللازمة، وتابع متسائلاً: «هل في بديل للقاح آمن حتى، طبعاً مفيش، وعلشان كده بننصح كل الناس تسعى تاخد اللقاح»، محذراً الجميع من أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لابد معه من الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، حفاظاً على أنفسهم وأهلهم.

كورونا.. الخطر مازال مخيفاً

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا بدأت الانتشار في اليابان، مؤكداً أن الوضع العالمي لفيروس كورونا مازال خطراً، وأن الفيروس من الممكن أن يأتي في صورة مخففة وليس شديداً، مشدداً على أن الوضع مازال مخيفاً ومرعباً، والوباء لم ينته بعد.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا في طريقها للانتهاء، في ظل انخفاض أعداد الإصابات وانتهاء الذروة، مؤكداً أنه من المتوقع أن تبدأ موجه جديدة للفيروس خلال الأشهر المقبلة، وتحديداً في شهري مايو ويونيو، مؤكداً أن الوضع الوبائي العالمي لا يزال ضبابياً، حتى مع بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا، خاصةً وأن الجرعات ليست كافية حتى الآن لتطعيم شعوب جميع الدول.

وأوضح أن اللقاح سيقلل من الأعداد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حتي لو جاءت موجة جديدة للفيروس، سيكون الوضع أهدأ من قبل، مشدداً على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وجدية الدولة في توقيع غرامات على المخالفين لتلك الإجراءات، ساهم في الحد من انتشار الفيروس، وعدم الوصول إلى مرحلة الإغلاق الكامل.